Взрывы на заводе в российском Дзержинске: пострадавших уже 116

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при взрывах на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске (Нижегородская область) возросло до 116, сообщает ТАСС.

"Пострадали 116 человек, 18 из них госпитализированы", - сказал замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко. Среди раненых - сотрудники завода и жители прилегающих территорий. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

ЧП произошло 1 июня в цехе завода "Кристалл" по производству тротила. Во время технологического процесса произошло несколько взрывов и начался пожар. В администрации Дзержинска уточнили, что взрывы произошли в цехе полимеров, разрушены три складских и два производственных здания. Взрывной волной также повреждено около 180 домов и несколько десятков социальных объектов. Власти ввели в городе режим ЧС, который также распространился на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.-0-