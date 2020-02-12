Взрывы прогремели в почтовых отделениях Нидерландов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В почтовых отделениях в Нидерландах прогремели два взрыва, сообщает нидерландская газета NL Times.

Первый взрыв произошел около 8.00 по местному времени в районе Слотердейк Амстердама. Полиция сообщила, что, по предварительным данным, речь идет о посылке с бомбой.

Фото из Twitter-аккаунта PersburoUNN

Второй взрыв прогремел в почтовой компании в городе Керкраде. О подозрительном предмете сообщили в полицию в 8.33 по местному времени. На месте происшествия находятся эксперты по взрывчатым веществам.

Пострадавших нет.

Полиция пока не сообщает, связаны ли оба инцидента.-0-