Взрывы в аэропорту Адена: пятеро погибших, десятки раненых

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли и десятки ранены в результате взрывов в аэропорту Адена, сообщает Reuters.

Нападение произошло одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена. По предварительным данным, члены правительства не пострадали и были благополучно доставлены в президентский дворец в Адене.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, всего прогремело три взрыва, в том числе один - в зале ожидания, где находились представители СМИ. Телеканал Sky News Arabia сообщил о ранении своего оператора. Очевидцы также сообщают о стрельбе на территории аэропорта.

Причастные к теракту пока не установлены.-0-