WADA может лишить московскую лабораторию права работать с допинг-пробами крови

8 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить московскую антидопинговую лабораторию права работать с допинг-пробами крови из-за выявленных экспертами WADA незаконных манипуляций со старой базой данных. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу, была также приостановлена деятельность антидопинговой лаборатории, которую лишили аккредитации. В мае 2016 года WADA вернуло лаборатории право делать анализы крови на паспорт крови спортсмена.

"Эта угроза лишения очень реальна, - считает Пахноцкая. - У нас сейчас есть договоры с 13 европейскими антидопинговыми лабораториями, но ни в одну из них нельзя пока доставить кровь в течение 24 часов после ее забора. А для паспорта крови этот анализ имеет очень короткий срок хранения".

Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. В связи с выявленными фактами манипуляции с ее данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту, в частности в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Лозанне.-0-