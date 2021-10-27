WADA обвинило Антидопинговый центр Украины в махинациях и нарушениях

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) нарушил всемирный антидопинговый кодекс и международный стандарт тестирования и расследования (ISTI). Об этом говорится в официальном заявлении департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) по итогам проведения расследования под кодовым названием "Операция ''Геркулес''.

Расследование было организовано в 2019 году. В результате проверок установлено, что НАДЦУ с 2012 года проводил необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению. Отмечается, что правила нарушались перед международными соревнованиями.

"Имеются убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами по телефону, чтобы попросить их явиться в центр на следующий день для тестирования", - говорится в заявлении главы департамента расследований WADA Гюнтера Янгера.

Установлено также, что в 2021 году НАДЦУ предоставил для проверки шесть образцов, взятых в соревновательный период, под видом проб, которые были сданы во внесоревновательный период.

Как сообщает РБК-Украина, директор НАДЦУ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. "Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", - сказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.-0-