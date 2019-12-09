WADA решило не применять опцию полного отстранения России

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что WADA приняло решение не применять опцию полного отстранения России. Об этом сообщает ТАСС.

WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны.

"Это предусмотрено кодексом, так что был выбор между полным баном и частичным, - сказал Джонатан Тейлор. - Но мы придерживались того, чтобы новое поколение спортсменов, которое никак не связано с событиями 2012-2015 годов, получило шансы выступать".

"Чистые" российские спортсмены смогут принимать участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира, заявил на пресс-конференции в Лозанне по итогам исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) глава организации Крейг Риди.

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В докладе комитета по соответствию WADA приведены факты об удалении данных 145 спортсменов из московской лаборатории.

"Мы готовы применить санкции к тем, кто причастен к этим манипуляциям, и дать возможность выступать "чистым" спортсменам", - сказал Крейг Риди. В свою очередь глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер добавил, что на данный момент одна треть из этих 145 спортсменов все еще участвует в соревнованиях.

9 декабря члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира ("чистые" российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Решение исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта поддержали представители олимпийского движения - Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет.-0-