Welt: за перевозкой мигрантов с польской границы стоят в большинстве контрабандисты из Германии

11 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Большинство задержанных контрабандистов, которые помогают мигрантам въехать в Европейский cоюз через Польшу, проживают в Германии. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt со ссылкой на внутренний конфиденциальный документ Еврокомиссии, который оказался в распоряжении телеканала.

"Большинство зарегистрированных случаев касается ареста водителей, которые помогают нелегальным мигрантам (в основном из Сирии, но также из Афганистана, Ирана, Ирака, Кувейта и Йемена) добираться в Германию на арендованных машинах через Польшу. В большинстве случаев водителями являются граждане третьих стран (иранцы, иракцы, сирийцы и турки), проживающие в Германии", - говорится в документе Еврокомиссии.

Согласно документу, Германия и Финляндия стали основными направлениями для мигрантов, которые в настоящее время находятся на границе Польши.-0-