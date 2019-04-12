World Press Photo назвала лучшую фотографию года

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снимок плачущей девочки, сделанный на границе Мексики и США, признан фотографией года по версии организации World Press Photo, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организаторов международного конкурса.

На снимке, сделанном фотографом Джоном Муром, изображена плачущая девочка Янела из Гондураса в момент, когда сотрудник пограничной службы США обыскивает ее мать Сандру Санчес.

По словам самой Санчес, у нее ушел месяц на то, чтобы проехать через всю Центральную Америку и Мексику, прежде чем она смогла добраться до США, где она хотела попросить убежища. Администрация американского президента Дональда Трампа тем временем объявила политику "нулевой терпимости", в рамках которой мигранты, задержанные на границе, могли подвергаться уголовному преследованию. В результате многие арестованные родители были разлучены со своими детьми и направлены в различные места лишения свободы. После того как эта фотография облетела весь мир, американская пограничная служба заявила, что Янела и ее мать не находились в числе тысяч разлученных семей. Вместе с тем общественные протесты в отношении спорной практики привели к тому, что Трамп 20 июня 2018 года объявил о ее отмене.

В номинации "История года" победу одержала серия снимков "Мигрантский караван", сделанная голландско-шведским фотографом Питером Тен Хопеном. На них также рассказывается о мигрантах, которые направляются из Центральной Америки в США из-за политических репрессий и насилия, спасаясь от тяжелых экономических условий или в поисках лучшей жизни. Российский фотограф Диана Маркосян одержала победу в категории "Проблемы современности". На этом снимке изображена девушка по имени Пура, разъезжающая по одному из районов Гаваны в розовом кабриолете 1950-х годов, пока местные жители собираются на празднование ее 15-летия. Для главной героини фото праздник является особенным: несколько лет назад врачи диагностировали у нее опухоль головного мозга и заявили, что она не доживет до 13 лет.

Церемония объявления победителей прошла вечером 11 апреля в Амстердаме.

World Press Photo является престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели почти 79 тыс. снимков, сделанных 4,7 тыс. фотографов из 129 стран. В число победителей и призеров в общей сложности вошли 43 фотографа из 25 стран.-0-