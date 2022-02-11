WP: во время операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько детей погибли во время операции военных США по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на видеозаписи и очевидцев.

Ранее официальные лица заявляли, что помимо двоих или троих детей были убиты три женщины и четверо мужчин, в том числе Курейши.

Пентагон заявил, что во время рейда дома находились по крайней мере 11 детей, из них двое, вероятно, были убиты в результате взрыва.

Представители неправительственной добровольческой организации "Белые каски", которые были одними из первых, кто прибыл на место происшествия, выступая через несколько часов после рейда, заявили, что обнаружили 13 тел, в том числе шестерых детей.

Ахмед Раххал, местный журналист, прибывший в дом вскоре после окончания рейда, сказал в интервью, что видел тела троих детей внутри дома и тела еще двоих снаружи.

Администрация не объяснила расхождение между ее оценкой количества погибших детей и подсчетом, предоставленным местными службами экстренного реагирования и ЮНИСЕФ, которые заявили, что было убито шесть детей. Точно подсчитать было сложно отчасти из-за состояния останков.

Во время брифинга 10 февраля военный представитель США выразил сомнение в том, что помимо тех, о которых ранее сообщал Пентагон, были жертвы среди гражданского населения. "Я не знаю, откуда взялись дополнительные цифры. Нет ничего, что указывало бы мне на то, что такое большое расхождение является точным", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был убит один из лидеров террористической группировки ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.-0-