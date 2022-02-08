WSJ: энергокризис и санкции в отношении Беларуси вызвали рост цен на удобрения, миру грозит голод

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокие цены на удобрения вынуждают фермеров по всему миру сокращать производство, что может усилить глобальный голод на планете. Рост цен продиктован глобальными затратами на энергию, а также санкциями Европейского союза и США в отношении Беларуси, которая является крупным экспортером калия, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Энергетический кризис и санкции

Диаммонийфосфат, азотно-фосфорное удобрение, стоил в декабре $745 за тонну, что более чем вдвое превышает среднюю цену 2020 года. Декабрьские цены на восточноевропейский карбамид, широко экспортируемое азотное удобрение, были почти в четыре раза выше среднего показателя 2020 года.

Повышение цен частично связано с глобальными затратами на энергию: согласно данным Всемирного банка, средняя цена на природный газ в Европе за квартал с октября по декабрь 2021 года была в 10 раз выше, чем в 2020 году. Предприятия по производству азота в значительной степени зависят от природного газа для преобразования химического сырья в готовую продукцию, поэтому повышение цен на природный газ сказывается на стоимости удобрений. Крупные производители удобрений, включая Китай, Турцию, Египет и Россию, также сократили экспорт во второй половине 2021 года, что еще больше подтолкнуло мировые цены.

Более свежим фактором являются санкции Европейского союза и США в отношении Беларуси, крупного экспортера калия, который является ключевым компонентом минеральных удобрений.

"Беларусь представляет 20% мирового производства калия, поэтому очевидно, что она является важным поставщиком. Если этот объем не будет поставляться из Беларуси, то я не вижу никого, кто был бы готов увеличить (поставки. - Прим.БЕЛТА)", - сказал Свейн Торе Холсетер, генеральный директор норвежской компании Yara International ASA, которая является одним из крупнейших в мире производителей удобрений.

Отраслевые эксперты говорят, что производство удобрений в Европе, вероятно, будет ограничено, пока цены на природный газ там остаются высокими. Дефицит удобрений также усиливается торговыми ограничениями в отношении крупных поставщиков.

Реакция фермеров

О проблеме высоких цен на удобрения уже говорят аграрии по всему миру - от фермеров в Южной Америке, выращивающих авокадо, кукурузу и кофе, до владельцев плантаций кокосов и масличных пальм в Юго-Восточной Азии.

"Фермы терпят неудачу", - сказал The Wall Street Journal 61-летний Родриго Фьерро, который выращивает авокадо, мандарины и апельсины на своей ферме в Центральной Колумбии. По его словам, за последние месяцы цены на удобрения удвоились.

Фаустин Лохури Битра, который выращивает семена кукурузы, риса и сои в Кот-д'Ивуаре, заявил, что если цены на удобрения останутся высокими, ему придется сократить свои собственные посевы вдвое или более. Он не может бесконечно поднимать цены на семена, поскольку местные фермеры просто не смогут за них платить. "Когда я говорю им, что цена семян составляет $3 за килограмм, они плачут", - сказал Фаустин Лохури Битра.

Фермеры в США также испытывают затруднения с покупкой удобрений, некоторые из них вынуждены сдвигать сроки посадки культур. Но ожидается, что последствия будут хуже для фермеров из развивающихся стран, где мелкие землевладельцы имеют ограниченный доступ к банковским кредитам и не могут платить вперед за дорогие удобрения.

Продовольственный кризис и глобальный голод

Рост стоимости на удобрения делает выращивание сельскохозяйственных культур более дорогим, и фермеры в сложившейся ситуации вынуждены сокращать производство.

Мировые цены на продукты питания в прошлом году уже выросли до десятилетнего максимума. По мнению специалистов, сокращение производства еще больше подстегнет рост цен на продукты в 2022 году.

Такая ситуация усугубит проблему голода, который уже остро стоит в некоторых частях мира из-за потери рабочих мест в связи с пандемией, а также ускорит инфляцию.

По данным Международного центра разработки удобрений (IFDC), из-за высоких цен закупка удобрений в странах Африки к югу от Сахары может упасть на 30% в 2022 году. Это приведет к сокращению производства продовольствия на 30 млн т, что эквивалентно потребностям в продовольствии 100 млн человек.

"Меньшее использование удобрений неизбежно скажется на производстве и качестве продуктов питания, что повлияет на доступность продуктов, отразится на доходах жителей сельской местности", - сказал Йозеф Шмидхубер, заместитель директора отдела торговли и рынков Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. По его словам, такая ситуация затронет в первую очередь бедные слои населения.

Пандемия коронавируса длится уже третий год. Тем временем все больше домохозяйств вынуждены сокращать количество и качество потребляемых ими продуктов питания, говорится в отчете Всемирного банка. По его данным, в 2020 году около 2,4 млрд человек не имели доступа к достаточному питанию, что на 320 млн больше, чем годом ранее. По данным Всемирного банка, в прошлом году инфляция выросла примерно в 80% стран с формирующимся рынком, причем примерно в трети из них наблюдалась двузначная инфляция на продукты питания.-0-