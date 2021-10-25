WSJ: сервисы Facebook стали инструментом разжигания религиозной ненависти

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервисы американской корпорации Facebook стали платформой для разжигания ненависти на религиозной почве и последующих беспорядков в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По сведениям газеты, в конце 2019 - начале 2020 года число публикаций в Facebook с контентом для разжигания ненависти выросло в три раза. Помимо этого разнообразные слухи и призывы к насилию распространялись в принадлежащем Facebook мессенджере WhasApp.

Согласно внутреннему исследованию компании многие пользователи жаловались в Facebook и Whatsapp на появление "большого количества контента, который поощряет конфликты, ненависть и насилие", в частности, в этих сервисах появлялись материалы, обвинявшие мусульман в распространении коронавируса.

В начале октября бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что одноименная социальная сеть оптимизирована под контент, который вызывает реакцию или взаимодействие, а гнев вызвать проще, чем другие эмоции, пояснила она. "В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать", - поделилась своим мнением экс-менеджер по продукту. В компании, комментируя высказывания бывшей сотрудницы, заявили, что они не соответствуют действительности и добавили, что Facebook продолжает реализовывать существенные улучшения в борьбе с распространением дезинформации и вредного контента.

В конце февраля 2020 года в столице Индии вспыхнули столкновения между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники вступали в стычки с полицией, громили магазины и поджигали автомобили. Особенно пострадали районы компактного проживания мусульман. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия. В результате беспорядков тогда погибли порядка 50 человек, около 300 получили ранения.-0-