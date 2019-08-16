WSJ: Трамп заинтересован в покупке Гренландии

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет купить самый большой в мире остров - Гренландию.

По данным издания, которое ссылается на источники, Дональд Трамп спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию, с интересом слушал, когда они обсуждали ее природные ресурсы и геополитическое значение.

В публикации говорится, что некоторые из окружения президента поддержали эту идею, другие же считают, что она никогда не будет реализована. Пока неизвестно, насколько серьезно американский лидер относится к покупке острова.

Официальных комментариев Белого дома газета не приводит.

Гренландия вместе с окружающими ее меньшими островами образует одноименную автономную административную единицу Дании с населением более 57 тыс. человек. И хотя местное правительство принимает решения по большинству внутренних вопросов, внешнюю политику и политику безопасности определяет Копенгаген.-0-