WSJ: Трамп заинтересован в покупке Гренландии

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская газета
По данным издания, которое ссылается на источники, Дональд Трамп спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию, с интересом слушал, когда они обсуждали ее природные ресурсы и геополитическое значение.
В публикации говорится, что некоторые из окружения президента поддержали эту идею, другие же считают, что она никогда не будет реализована. Пока неизвестно, насколько серьезно американский лидер относится к покупке острова.
Официальных комментариев Белого дома газета не приводит.
Гренландия вместе с окружающими ее меньшими островами образует одноименную автономную административную единицу Дании с населением более 57 тыс. человек. И хотя местное правительство принимает решения по большинству внутренних вопросов, внешнюю политику и политику безопасности определяет Копенгаген.-0-
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