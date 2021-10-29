WSJ: в США могут выплатить более $1 млрд мигрантам, пострадавшим от политики Трампа

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций пересекшим южную границу США мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате проводимой бывшим президентом страны Дональдом Трампом миграционной политики. Общая сумма выплат может составить более $1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным газеты, работой над планом выплаты компенсаций занимаются Минюст, Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США. Как отмечается, каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до $450 тыс. в зависимости от обстоятельств, всего же американские власти могут выделить на эти цели более $1 млрд. На данный момент около 940 семей мигрантов подали иски на возмещение ущерба.

Как добавляет газета со ссылкой на правозащитную организацию "Американский союз защиты гражданских свобод", около 5,5 тыс. детей беженцев были разлучены со своими родителями в рамках политики Дональда Трампа.

45-й президент США придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение числа иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев. В рамках его политики многие дети были разлучены со своими семьями после пересечения южной границы США. В январе 2021 года Джо Байден, вступив в должность президента США, объявил о "новой иммиграционной политике", смягчив законодательство в этой сфере и завершив программу отправки просителей убежища в Мексику. После этого поток мигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты, значительно вырос и в настоящее время превышает 200 тыс., достигнув максимума с начала XXI века.-0-