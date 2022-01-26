WWF: строительство Польшей забора на границе станет катастрофой для Беловежской пущи

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Польшей забора на границе с Беларусью нанесет вред дикой природе и станет катастрофой для Беловежской пущи. Об этом сообщается на официальном сайте польского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Опустошение Беловежской пущи началось! В самый ценный лес Европейской низменности вошла тяжелая техника и начинается строительство металлической стены на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы.

По данным WWF, под строительную площадку планируется выделить полосу шириной 200 м вдоль границы - это означает вырубку около тысячи гектаров леса. "Вырубка около 1 тыс. га леса в самом сердце Беловежской пущи и разделение экосистемы - это катастрофа для природы", - заявил представитель польского офиса WWF Томаш Пецольд-Кнежевич.

Всемирный фонд дикой природы отмечает, что строительство забора серьезно повлияет на экосистему леса, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению экспертов, такие действия приведут к внесению Беловежской пущи в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Особую опасность представляет колючая проволока на заборе, которая может стать смертельной для животных. "Возвращение колючей проволоки является фактором, который может свести на нет усилия по защите природы, предпринятые в течение последних 30 лет", - говорится в сообщении WWF.

В организации отмечают, что ЮНЕСКО еще в ноябре направила польскому правительству письмо с просьбой разъяснить планируемые действия в связи со строительством забора. Однако запрос ЮНЕСКО до сих пор остается без ответа. В организации подчеркивают, что польские власти "во имя так называемой безопасности" решили не соблюдать водное законодательство, закон об охране окружающей среды, закон о строительстве. Возведение забора на границе, как и многие другие решения, принимаемые Польшей в последнее время, было санкционировано специальным актом, что позволило обойти ряд процедур, в том числе общественные слушания, заключают в WWF.-0-