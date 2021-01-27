YouTube продлил блокировку канала Трампа и ввел новые ограничения для его адвоката Джулиани

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеохостинг YouTube продлил блокировку канала экс-президента США Дональда Трампа на неопределенный срок и ограничил возможность зарабатывать деньги на платформе его адвокату Руди Джулиани, сообщает Politico.

YouTube второй раз за две недели продлевает ограничение. Первая блокировка аккаунта произошла 12 января из-за опасений повторных беспорядков в Вашингтоне.

Как заявил официальный представитель YouTube Айви Чой, из-за опасений сохраняющегося потенциала насилия канал Дональда Трампа будет оставаться заблокированным.

Также YouTube запретил адвокату Руди Джулиани участвовать в программе, которая позволяет ему зарабатывать деньги на своем канале, из-за неоднократного распространения информации о том, что результаты на президентских выборах 2020 года были сфальсифицированы.

Руди Джулиани сможет повторно подать заявку на участие в программе через 30 дней, если проблемы с его учетной записью будут решены.

На сегодняшний день все аккаунты Дональда Трампа в Twitter, Facebook, YouTube заблокированы.-0-