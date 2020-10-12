За 20 лет из-за стихийных бедствий погибли более 1,2 млн человек - ООН

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире за 20 лет погибли более 1,2 млн человек в результате стихийных бедствий, суммарный материальный ущерб составил около $3 трлн. Такие данные приведены в опубликованном докладе Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (ЮНИСДР), сообщает ТАСС.

"В период с 2000 по 2019 год было зарегистрировано 7 348 крупных катастроф, в результате которых 1,23 млн человек погибли и 4,2 млн пострадали, - отмечается в докладе. - Глобальный экономический ущерб составил приблизительно $2,97 трлн ".

В документе подчеркивается, что за последние два десятилетия число стихийных бедствий с тяжелыми последствиями выросло по сравнению с предыдущим 20-летним периодом. С 1980 по 1999 год произошло 4 212 подобных бедствий, погибли 1,19 млн человек, а материальный ущерб составил около $1,63 трлн. В ЮНИСДР считают, что этот рост в значительной степени объясняется увеличением бедствий, связанных с климатом, включая экстремальные погодные явления. С 2000 по 2019 год было зафиксировано 6 681 климатическое стихийное бедствие. Это существенно больше, чем в 1980-1999 годах (3 656 бедствий).

Согласно приведенным в докладе данным, на первое место среди 10 наиболее тяжелых по числу человеческих жертв бедствий за последние 20 лет эксперты поставили землетрясение 2004 года в Индийском океане (226 408 погибших). Далее следуют землетрясение 2010 года на Гаити (222 570), разрушительный циклон 2008 года в Мьянме (138 366), землетрясение 2005 года в Китае (87 476), землетрясение 2005 года в Пакистане (73 338), волна тепла 2003 года в Европе (72 210), волна тепла 2010 года в России (55 736), землетрясение 2003 года в Иране (26 716), землетрясение 2001 года в Индии (20 005), засуха 2010 года в Сомали (20 000). За последние 20 лет особенно много стихийных бедствий произошло в Китае (577), США (467), Индии (321), на Филиппинах (304) и в Индонезии (278).

Публикация доклада ЮНИСДР приурочена к отмечаемому ежегодно 13 октября Международному дню по снижению риска бедствий.-0-