За 20 лет мир потерял 100 млн га леса - ООН

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два десятилетия мир потерял почти 100 млн га леса. Наблюдается глобальное обезлесение, хоть и не такими быстрыми темпами, как раньше, сообщает портал European Data News Hub со ссылкой на данные ООН.

По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), доля лесов в общей площади земель упала с 31,9% в 2000 году до 31,2% в 2020 году, и сейчас составляет около 4,1 млрд га. Это означает чистую потерю почти 100 млн га мировых лесов.

Обезлесение особенно сильно ударило по Африке к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии, где оно ускорилось за последнее десятилетие, а также по Латинской и Центральной Америке, где оно, напротив, замедлилось.

Леса вырубают в основном для того, чтобы освободить место для выращивания сельскохозяйственных культур или разведения сельскохозяйственных животных, особенно в менее развитых странах.

В Юго-Восточной Азии леса покрывают 47,8% территории по сравнению с 49% в 2015 году. В странах Африки к югу от Сахары - 27,8% по сравнению с 28,7% пять лет назад. В Индонезии этот показатель составляет 50,9% по сравнению с 52,5%. В Малайзии - 58,2% по сравнению с 59,2% пять лет назад. В Кот-д'Ивуаре, где высоко развито сельское хозяйство, за пять лет леса сократились с 10,7% от общей площади земель в 2015 году до 8,9%. Быстрыми темпами продолжалась вырубка лесов в Гаити - с 13,2% в 2015 году до 12,6% в нынешнем.

При этом во многих частях Азии, Европы и Северной Америки площадь лесов увеличилась или осталась неизменной за последние пять лет. Все благодаря политике восстановления лесных массивов и обеспечения естественного роста лесов. Так, в Китае леса занимают 23,3% территории по сравнению с 22,3% в 2015 году. В Японии на них приходится 68,4%, как и пять лет назад. Во Франции леса покрывают 31,5% территории в 2020 году по сравнению с 30,7% в 2015 году. В Италии - 32,5% национальной территории по сравнению с 31,6% пять лет назад.

Согласно данным сервиса Global Forest Watch, который создан Институтом мировых природных ресурсов, в пятерке стран, которые в 2019 году лишились максимальной площади лесов, числятся Россия (-3,7 млн га), Бразилия (-2,7 млн га), Канада (-2,2 млн га), США (-2,1 млн га) и Австралия (-1,7 млн га).-0-