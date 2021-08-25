За 30 лет количество гипертоников увеличилось в мире почти вдвое

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей с артериальной гипертензией выросло в мире за последние 30 лет почти вдвое - с 650 млн до 1,28 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).





ВОЗ и Имперский колледж Лондона провели "первый всеобъемлющий глобальный анализ тенденций в области распространения гипертонии, ее выявления, лечения и контроля". Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Проанализировав данные измерений кровяного давления более 100 млн жителей 184 стран в возрасте 30-79 лет, ученые пришли к выводу, что с 1990 по 2019 год число людей с артериальной гипертензией выросло с 650 млн до 1,28 млрд. Как отмечает ВОЗ, гипертония значительно увеличивает риск болезней сердца, мозга и почек и является одной из основных причин смерти и заболеваний в мире.





Исследователи выяснили, что за три десятилетия доля страдающих от гипертонии людей в мире "изменилась мало", однако общее их число почти удвоилось. Эксперты объясняют это ростом численности населения и повышением его среднего возраста. Помимо этого, сейчас от этого недуга чаще страдают жители стран с низкими и средними доходами, тогда как в богатых государствах доля гипертоников снизилась. В 2019 году меньше всего эта доля была в Канаде, Перу и Швейцарии, а выше всего - среди женщин в Доминиканской Республике, на Ямайке и в Парагвае, а среди мужчин - в Венгрии, Парагвае и Польше. Более миллиарда страдающих от повышенного давления людей (82% от общемировой численности) живут в странах с низкими и средними доходами на душу населения.





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Гипертония относительно легко определяется и поддается лечению, однако около 580 млн человек не знают о ее наличии, поскольку им никогда не ставился такой диагноз. Около 720 млн человек не получают необходимого лечения. В частности, в ряде стран Африки, расположенных южнее Сахары, а также в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, островных тихоокеанских государствах уровень охвата таким лечением один из самых низких в мире.-0-