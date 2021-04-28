За Благодатным огнем отправятся 11 самолетов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11 стран пришлют в Израиль самолеты для получения Благодатного огня в Великую субботу из храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает агентство международной информации РИА Новости.

Директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев заявила: несмотря на то, что аэропорт (имени Бен-Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, Израиль разрешит делегациям из 11 стран получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны - Кипр, Болгария, Беларусь, Молдова, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.

По ее словам, израильский МИД готовится к этому уже много недель. Кроме того, отметила Шарон Регев, специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь в христианские общины Израиля, Палестины, Иордании.-0-