За два года в космической отрасли России сократили 10,4 тыс. сотрудников

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 тыс. человек сокращены в ракетно-космической отрасли России с мая 2018 года с целью снижения непроизводственных расходов организаций Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко.

"За последние два года с мая 2018-го произошли следующие изменения: общая численность персонала отрасли снизилась на 10 тыс. человек - с 180,9 тыс. до 170,5 тыс.", - отметил он, подчеркнув, что производительность труда при этом выросла на 16%.

По словам Ивана Харченко, сокращения произошли по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и решению правления госкорпорации. Он подчеркнул: изменения в основном затронули непроизводственный персонал.

В то же время зарплаты заместителей генерального директора Роскосмоса за этот период снизились в среднем более чем на 25%. "Пресечена порочная практика привлечения так называемых прикомандированных работников. Это те люди, которые числились на предприятиях отрасли, а фактически работали в центральном аппарате и выполняли функции чиновников. С учетом этих работников численность отраслевого органа управления снизилась на 18%", - добавил замглавы госкорпорации.

К тому же в 2020 году началось сокращение численности сотрудников Объединенной ракетно-космической корпорации. "До конца года она будет снижена с 114 человек (на начало 2020-го) до 21 человека, а в дальнейшем - до 15 человек", - уточнил Иван Харченко.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация работает в режиме максимальной экономии. По его словам, урезаны на 15-20% зарплаты менеджмента, на 100 человек сокращен аппарат госкорпорации. В беседе с ТАСС Дмитрий Рогозин также добавил, что оптимизировать расходы будут и в отношении транспорта: с 1 января 2021 года большая часть руководящего состава госкорпорации пересядет со служебного авто на такси.-0-