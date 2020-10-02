За эскалацией событий в Карабахе стоят внешние силы - Авдонин

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За эскалацией событий в Нагорном Карабахе стоят внешние силы со своими интересами. Таким мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в газете "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, последние события в Карабахе отнюдь не являются очередной попыткой разрешить давний исторический спор по поводу принадлежности карабахских земель. "За конфликтом стоят определенные игроки, подпитывающие его финансово, вооружением, военными советниками и стратегическим пониманием целей, которых пытаются достичь заинтересованные стороны", - уверен эксперт.

Алексей Авдонин считает, что для достижения мира и спокойствия очень важно учитывать опыт других конфликтов и выбирать не военные пути, а дипломатические. Одним из таких сегодня выступает Минская группа ОБСЕ. Сопредседателями группы выступают Россия, США и Франция, а членами являются в том числе Турция и Беларусь. Сейчас между сопредседателями существуют определенные противоречия в подходах к мировой политике и экономике.

"Однако именно эти противоречия могут разрешить так называемый карабахский конфликт, приведя противоборствующие стороны к столу переговоров. Главнейшая задача сегодня - не допустить перерастания локального противостояния в крупномасштабную войну, в которую могут быть втянуты страны ОДКБ и НАТО. К решению вопроса надо продолжать привлекать различные международные организации и площадки. В свою очередь Беларусь как член Минской группы ОБСЕ также имеет возможность вести диалог с сопредседателями и вносить свои предложения по мирному урегулированию конфликта в Карабахе", - подчеркнул эксперт БИСИ.-0-