За год мировые цены на основные продукты питания выросли в среднем на 32%

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на основные продукты питания в сентябре были на 32% выше, чем в этот же период в прошлом году. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО за сентябрь на 1,2% выше августовского показателя и на 32,8% выше показателя сентября 2020 года. В ФАО заявили, что данная тенденция обусловлена сокращением экспортных возможностей на фоне высокого спроса.

Цены на пшеницу на мировых рынках поднялись почти на 4% за месяц и на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также в сентябре был отмечен рост международных цен на рис. При этом цены на кукурузу выросли лишь на 0,3%.

В минувшем месяце подорожало также растительное масло на 1,7% и примерно на 60% по сравнению с сентябрем 2020 года. Как сообщили ФАО, это вызвано высоким мировым импортным спросом и нехваткой трудовых мигрантов, играющих важную роль в производстве пальмового масла в Малайзии. Международные цены на этот продукт достигли максимального уровня за последние десять лет.

Молоко и молочные продукты в сентябре подорожали на 1,5% по сравнению с августом, а сахар - на 0,5%. При этом стоимость мяса в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась, но за год рост цен на мясо составил 26,3%. Котировки баранины и говядины выросли в связи с сокращением предложения, в то время как котировки мяса птицы и свинины снизились, чему способствовало увеличение предложения птицы на мировых рынках и снижение спроса на свинину в Китае и Европе.-0-