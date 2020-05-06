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06 мая 2020, 23:33

За минувшие сутки количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире увеличилось более чем на 71 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире выросло за сутки более чем на 71 тыс. и приблизилось к 3,6 млн., а количество подтвержденных смертей увеличилось почти на 4 тыс. и превысило 247 тыс., сообщает ТАСС 6 мая со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По состоянию на 11:00 6 мая в мире были зафиксированы 3 588 463 инфицированных и 247 503 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 71 463, а летальных исходов - на 4 102. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 593 828 и 147 780 соответственно. За последние сутки число заразившихся там возросло на 27 179, а умерших - на 2 178.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 507 148 человек, 81 070 умерли. По числу инфицированных (29 701) за сутки этот регион обогнал Европу, но случаев смерти за там зарегистрировано меньше (1 480).

Третью строчку по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 6 мая там зарегистрировано 221 230 инфицированных и 8 290 смертей. За 24 часа число заболевших возросло на 7 854, умерли 175 человек.

По информации ВОЗ, больше всего инфицированных в США - 1 171 185. Далее следуют Испания (219 329), Италия (213 013), Великобритания (194 994), Россия (165 929), Германия (164 897), Франция (131 292), Турция (129 491), Бразилия (107 780) и Иран (99 970).-0-

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