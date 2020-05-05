За минувшие сутки в Китае выявлен всего один случай заражения коронавирусом

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Китае был выявлен всего один новый случай заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Китайские власти информируют, что за сутки никто из инфицированных COVID-19 не умер, 87 человек выздоровели. По данным на вечер 4 мая, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 881, выздоровели 77 853 человека, скончались 4633. Еще 395 человек находятся в больницах, состояние 29 из них оценивается как тяжелое. Число заразившихся среди тех, кто прибыл в Китай, достигло 1676, из них 325 по-прежнему проходят лечение, 1351 пациент выздоровел и выписан из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

По данным Университета Хопкинса, во всем мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1,1 млн человек, умерли более 250 тыс. человек.-0-