За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала максимальный рост количества заразившихся коронавирусом в мире

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире увеличилось за 24 часа более чем на 294 тыс. - это является максимальным приростом за время пандемии. Согласно опубликованным 15 августа данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей выросло почти на 10 тыс.

По состоянию на 11:00 15 августа в мире были зарегистрированы 21 026 758 инфицированных и 755 786 умерших. Заразились за сутки 294 237 человек, умерли 9 985.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных - 11 271 215. За сутки этот показатель вырос на 161 772. За сутки умерли 7 749 пациента с коронавирусной инфекцией. В Европе зарегистрированы 3 733 965 заразившихся и 213 674 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 29 260, умерли 365 человек.

В Юго-Восточной Азии количество инфицированных достигло 2 971 104, зафиксировано 58 844 смерти. За сутки число заразившихся увеличилось на 70 757, умерших - на 1 088.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 203 206. Далее следуют Бразилия (3 224 876), Индия (2 526 192), Россия (917 884), ЮАР (579 140), Перу (507 996), Мексика (505 751), Колумбия (433 805), Чили (382 111) и Иран (338 825).-0-