За неделю в мире зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире за семь дней увеличилось на 1,6 млн. Это самый большой прирост с начала пандемии - еще месяц назад показатель находился на уровне 1 млн в неделю, а в мае не превышал 600 тыс., сообщает ТАСС.

География коронавируса меняется: эпицентрами остаются Америка и Азия, но ситуация ухудшается и на юге Африки, и в Европе. Власти некоторых европейских стран уже заявляют о второй волне коронавируса и возвращают ограничительные меры.

При этом условная смертность (окончательную можно будет определить после завершения пандемии) снизилась до минимального значения в 4,3%. В общей сложности в мире умерли около 590 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Число выздоровевших, наоборот, стремительно растет - за неделю вылечились еще около 1 млн заразившихся. Всего уже здоровы 7,7 млн человек - примерно 56% инфицированных.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 13,9 млн. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (5,595 млн), на втором месте - Бразилия (2 млн), на третьем - Индия (1 млн).-0-