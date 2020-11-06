За неделю в мире зафиксированы 3,5 млн новых случаев заражения COVID-19

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за неделю возросло на 3,5 млн - на 0,1 млн больше прежнего максимума неделю назад, сообщает ТАСС.

31 октября, был зарегистрирован самый большой прирост количества заразившихся за сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, он составил 557 334 человека.

Число активных случаев (пациентов, которые болеют сейчас) превышает 12,5 млн - это 26% всех инфицированных.

Количество выздоровевших за семь дней -- на 300 тыс. меньше, чем неделей ранее, - около 2 млн. Доля вылечившихся пациентов снизилась до 66%.

Умерли за последнюю неделю около 50 тыс. заразившихся. Это самый высокий показатель с начала пандемии, предыдущий максимум - 48 тыс. - был зарегистрирован на прошлой неделе.

Эпицентром пандемии остается Европа - в некоторых государствах число заразившихся за неделю возросло более чем на четверть. Распространение инфекции в Азии и Америке замедляется, но в США стали выявлять уже более 100 тыс. инфицированных в день, чего не было ни в одной другой стране.

По подсчетам ТАСС, среди европейских стран выше всего заболеваемость в Польше, где за неделю число подтвержденных случаев увеличилось на 46%. Если в апреле - мае в стране выявляли 300-400 заразившихся в сутки, то теперь - до 25 тыс.

В Словакии прирост за семь дней составил 33%. По сравнению с весной там каждый день выявляют в 20 раз больше инфицированных.

Среди стран Западной Европы тяжелее всего положение в Италии, где недельный прирост увеличился до 34%.

В Бельгии, Германии и Франции показатель по итогам семи дней держится на уровне 24-27%. Но во Франции при этом выявляют уже по 50 тыс. заразившихся в сутки - это самый высокий показатель в Европе и второй после Соединенных Штатов.

Летом и в начале осени эпицентром пандемии была Латинская Америка, но теперь заболеваемость там снижается. В Бразилии, которая занимает второе место в мире по числу заболевших, недельный прирост снизился до минимальных 4%. В Аргентине показатели упали в полтора раза. В Колумбии недельный прирост опустился до 6%, в Перу и Чили - до 2%.

В США, где зарегистрировано больше всего смертей из-за коронавируса, по-прежнему фиксируют до 1 тыс. умерших в сутки. В Индии по сравнению с сентябрем смертность снизилась почти вдвое.

В Мексике все еще умирают более 400 пациентов с коронавирусом в сутки, чуть ниже смертность в Бразилии и Франции.-0-