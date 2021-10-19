За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 4%

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 46 тыс. умерли. Как сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения, число новых случаев инфицирования уменьшилось за семь дней на 4%, а летальных исходов - на 2%. Такую информацию сообщает ТАСС.

"За исключением Европейского региона, сообщившего о росте на 7% числа новых случаев заболевания за неделю [с 11 по 17 октября] по сравнению с предшествующей неделей, все остальные регионы проинформировали [ВОЗ] о снижении числа новых случаев", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Особенно значительное уменьшение заболеваемости (на 18%) зарегистрировано в Африке, а также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 16%). Смертность существенно уменьшилась в Африке (на 25%) и Юго-Восточной Азии (на 19%). Рост числа летальных исходов зафиксирован только в Европе (на 4%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 1%).

Согласно приведенным в бюллетене статистическим данным, с 11 по 17 октября в мире было выявлено 2 763 957 заразившихся и 46 140 случаев смерти, что соответственно на 4% и на 2% меньше, чем за период с 4 по 10 октября. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (582 707). Далее следуют Великобритания (283 756), Россия (217 322), Турция (213 981) и Индия (114 244).

Штаммы коронавируса "альфа" и "дельта" за минувшие семь дней несколько расширили свою географию. "Альфа", впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 196 странах и территориях, тогда как неделей раньше их было 195. Сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 193 стран, и за неделю этот список пополнили два государства. Штамм "дельта" известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии. Вариант "бета", который в августе 2020 года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, а штамм "гамма", выявленный в сентябре 2020 года в Бразилии, присутствует в 99 странах. На минувшей неделе число стран, в которых обнаружены "бета" и "гамма", не выросло, но и не уменьшилось.

По данным ВОЗ на 19 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 240 940 937 случаев заражения и 4 903 911 летальных исходов. За последние сутки поступили сообщения о 325 875 заразившихся и 5 201 умершем.-0-