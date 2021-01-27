За незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО - российский сенатор

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России не сомневается, что за прошедшими в стране 23 января противоправными акциями стоят госструктуры стран НАТО, в том числе спецслужбы. Как заявил глава комиссии Андрей Климов, в США и Евросоюзе понимают, что прямое военное столкновение с Россией было бы самоубийственным, и делают основную ставку на ослабление страны изнутри, сообщает ТАСС.

"Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого берлинского пациента - лишь часть написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений, что за кулисами глобального информационно-политического перформанса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы", - сказал Андрей Климов.

Он добавил, что у членов комиссии нет сомнений относительно целей подлинных авторов такого рода сценариев. "Эти цели базируются на их официальном и публичном признании Российской Федерации в качестве основного противника НАТО как минимум на ближайшее десятилетие. При этом в Вашингтоне и Брюсселе хорошо понимают, что прямое военное столкновение с современной Россией было бы самоубийственным, и делают основную ставку на ослабление нашей Родины изнутри", - сказал председатель временной комиссии.

По его словам, с целью раздуть внутренние конфликты в Россию буквально забрасывают иностранных агентов из числа граждан Российской Федерации, которые, по сути, предали подлинные интересы своей страны и на практике уже давно действуют в интересах тех, кто провозгласил Россию своим врагом номер один. "Наши оппоненты - люди неглупые. Они хорошо понимают, что иноагенты, сбежавшие на Запад либо эвакуированные за границу на лечение и отдых, для подобных целей малоэффективны. Им нужны деструктивные элементы именно внутри Отечества. Им также важно расширять географию противоправной деятельности на российской земле, втягивать в нее новых соучастников так называемой борьбы с режимом, не исключая студентов и даже школьников", - отметил Андрей Климов.

Он также заявил, что вовлечение несовершеннолетних внешними силами в противоправную деятельность и незаконные протестные акции преступно, оно требует эффективной и адресной реакции. "Внешние силы упорно пытаются заставить нас следовать их деструктивной повестке, отвлечь граждан от решения насущных для Родины задач, внести раскол в российское общество, склонить на свою сторону подрастающее поколение и, что особенно настораживает, вовлечь в противоправную деятельность несовершеннолетних. Последнее само по себе преступно и требует эффективной, адресной реакции", - сказал Андрей Климов.

Сенатор отметил, что молодежь не имеет достаточно жизненного опыта и необходимых знаний, поэтому становится "легкой добычей иностранных оппонентов, умело использующих для этого виртуальные сети, уже давно расставленные с помощью прежде всего заокеанских интернет-платформ". По словам Андрея Климова, активность таких платформ в январских событиях была беспрецедентно высокой, как и активность СМИ-иноагентов.

Кроме того, по его словам, остается в силе и набирает обороты промывание мозгов российской молодежи под предлогом продвижения так называемых западных ценностей. "Профессиональные иностранные миссионеры и их внутренние подрядчики ведут деятельность, весьма далекую от подлинного просвещения. Они сеют на нашей земле отнюдь не светлое, доброе и вечное, а на деле готовят почву для следующих за ними вербовщиков новых иностранных агентов. В арсенале подобных миссионеров такие приемы убеждения, как подмена понятий и искажение исторической правды, распространение лживой информации, однобокое, тенденциозное толкование фактов и многое другое", - отметил Климов.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих. В преддверии этих акций в социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" среди детей массово распространялись видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах.-0-