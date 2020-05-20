За период нерабочих дней число безработных в России выросло почти до 1,7 млн

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число зарегистрированных безработных в России за период нерабочих дней, объявленный для борьбы с коронавирусом, выросло до 1,665 млн человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

"На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1,665 млн человек - на 29% по сравнению с периодом, с которого мы стартовали", - сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер не исключила создание временных рабочих мест как дополнительной меры поддержки населения по примеру 2008-2009 годов. "В числе мер есть общественные работы, но вы понимаете прекрасно: общественные работы связаны с эпидемиологической ситуацией в каждом конкретном регионе, потому что предполагают достаточно большое количество людей, их общение. Но тема присутствует, ее эффект в 2008-2009 годах мы знаем и помним", - отметила она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308705 случаев заражения, выздоровели 85392 человека, умерли 2927.-0-