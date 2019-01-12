За пять лет в мире погибли или пропали без вести более 30 тыс. мигрантов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 30 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в мире за последние пять лет, более 19 тыс. из них утонули. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

"По меньшей мере 30510 человек погибли во время неорганизованной миграции с 2014 по 2018 год", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Джоэл Миллман.

Более 19 тыс. случаев гибели и исчезновения произошло на воде, в том числе при попытках пересечь Средиземное море, Бенгальский залив, а также на реке Рио-Гранде и другие реках или морях.

Почти половина случаев гибели и исчезновения мигрантов произошла в центральной части Средиземного моря. В Северной Африке зарегистрировано почти 4 тыс. случаев гибели среди мигрантов, в Азии - более 2,9 тыс. В Северной Америке погибли и пропали без вести по меньшей мере 2959 человек, более 60% из них - на границе Мексики и США. Более 1 тыс. смертей пришлось на Латинскую Америку и Карибский бассейн.

Основная причина гибели мигрантов - проблемы с транспортировкой.

В целом удалось установить возраст и пол только четверти погибших мигрантов. Около 1,6 тыс. из них - дети, около 1,7 тыс. - женщины и более 5 тыс. - мужчины.-0-