4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 30 лет на планете уничтожено 420 млн гектаров леса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Всемирного дня дикой природы, который посвящен сохранению лесов, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

За последние три десятилетия темпы обезлесения Земли замедлились, однако, несмотря на это, с 1990 года было утрачено около 420 млн гектаров леса. А ведь именно на леса приходится основная часть всего наземного биоразнообразия планеты: 60 тыс. различных видов растений и деревьев, 80% всех видов земноводных, 75% видов птиц и 68% видов млекопитающих. Исчезновение лесов ведет к исчезновению многих диких видов флоры и фауны.

Ежегодно исчезает 4,7 млн гектаров леса, что превышает площадь территории, например, такой страны, как Дания. Главными причинами этого являются расточительное ведение сельского хозяйства, общемировая торговля древесиной, незаконная торговля видами диких животных, которая к тому же увеличивает риск зоонозных заболеваний, таких как Эбола и COVID-19.

В своем послании генсек ООН Антониу Гутерриш напомнил о том, что 90% беднейшего населения планеты в той или иной мере зависит от лесных ресурсов. "Особенно это касается коренного населения, живущего в лесах или вблизи них, - подчеркнул глава ООН. - В распоряжении коренных народов находится около 28% земель в мире, включая часть нетронутых лесов планеты. Уничтожение лесов наносит ущерб общинам коренных народов и ведет к утрате биоразнообразия и дестабилизации климата".

Генеральный секретарь призвал правительства, деловые круги и людей во всем мире активнее участвовать в деятельности по сохранению лесов и лесных видов, а также поддерживать лесные общины и учитывать их нужды и потребности.-0-