За последние четыре года число вовлеченных в детский труд возросло на 8,4 млн

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние четыре года число вовлеченных в детский труд увеличилось на 8,4 млн. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает БЕЛТА.

Такого роста числа вовлеченных в детский труд не наблюдалось на протяжении последних 20 лет. "Прогресс в деле искоренения детского труда впервые за последние 20 лет затормозился, и если с 2000-го по 2016 год число вовлеченных в детский труд сократилось на 94 млн, то теперь наблюдается обратная тенденция", - отмечается в докладе "Детский труд: глобальные оценки 2020 года, тенденции и дальнейшие действия", выпущенном ко Всемирному дню борьбы с детским трудом (12 июня).

Как указывается в докладе, ребята в возрасте от 5 до 11 лет составляют уже чуть более половины всех работающих детей в мире. Число несовершеннолетних от 5 до 17 лет, занятых на опасных работах, то есть тех, которые угрожают их здоровью, безопасности или моральному состоянию, с 2016 года выросло на 6,5 млн и достигло 79 млн.

В странах Африки к югу от Сахары рост населения, периодические кризисы, крайняя бедность и отсутствие надлежащей социальной защиты привели к тому, что за последние четыре года трудиться там стали еще 16,6 млн детей. Даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, где с 2016 года прослеживались улучшения, пандемия COVID-19 поставила достигнутый прогресс под угрозу.

В результате пандемии, предупреждают авторы доклада, к концу 2022 года еще 9 млн детей в мире могут быть вовлечены в детский труд. Созданная экспертами имитационная модель показывает, что при отсутствии доступа к важнейшим видам социальной защиты число таких детей может увеличиться до 46 млн.

"Мы теряем достигнутые в борьбе с детским трудом позиции, и за последний год вести эту борьбу не стало легче, - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Сейчас, когда уже второй год по всему миру закрываются предприятия и школы, страдает экономика и сокращаются национальные бюджеты, семьи вынуждены принимать тяжелейшие решения".

В докладе также говорится, что детский труд по всем возрастным группам более распространен среди мальчиков, чем среди девочек. Распространенность детского труда в сельской местности (14%) почти в три раза выше, чем в городах (5%). Сейчас, по оценке МОТ, число вовлеченных в детский труд составляет 160 млн.-0-