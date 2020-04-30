За шесть недель 30 млн американцев обратились за пособием по безработице

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние шесть недель (с 15 марта по 25 апреля) почти достигло 30 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства труда США.

С 19 по 25 апреля 3,8 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что этот показатель составит 3,5 млн человек. До принятия мер по сдерживанию распространения инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице.

"В современной американской истории не было подобных прецедентов", - отмечает газета The Washington Post. По ее оценкам, в результате пандемии коронавируса и последовавших мер по ее сдерживанию исчезли все рабочие места, появившиеся после финансового кризиса 2008 года. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов. Однако, как отмечает издание, США может потребоваться несколько лет, чтобы восстановить 30 млн рабочих мест.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.-0-