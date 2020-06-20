За сутки более 142 тыс. жителей планеты заразились новым коронавирусом

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 142 тыс., а количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и превысило 450 тыс. Такие данные ВОЗ опубликовала 19 июня, передает ТАСС.

19 июня в мире зарегистрировано 8 385 440 инфицированных и 450 686 умерших. За сутки заразились 142 451 человека, число умерших увеличилось на 5 151.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных - 4 092 526 (+77 140 за сутки). Количество умерших там увеличилось на 3 526 и сейчас составляет 212 517. В Европе зафиксировано 2 490 815 (+19 033 за сутки) заразившихся и 190 903 умерших (+599 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 856 650, зафиксирована 19 041 смерть. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 153, умерли 466 человек.

Больше всего инфицированных в США - 2 149 166 человек. Далее следуют Бразилия (955 377), Россия (569 063), Индия (380 532), Великобритания (300 473), Испания (245 268), Перу (240 908), Италия (238 159), Чили (225 103), Иран (197 647).-0-