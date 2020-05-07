За сутки количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире увеличилось более чем на 83 тыс.

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 83 тыс. человек и приблизилось к 3,7 млн. Количество подтвержденных смертей выросло более чем на 6 тыс. и превысило 254 тыс., сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По состоянию на 11:00 7 мая в мире были зафиксированы 3 672 238 инфицированных и 254 045 умерших. Количество заразившихся новым коронавирусом возросло за сутки на 83 465, а умерших - на 6 539. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 626 037 и 150 238 соответственно. Количество инфицированных в этом регионе возросло за прошедшие сутки на 32 209, умерших - на 2 458.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 542 829 человек, 84 804 умерли. По числу инфицированных (35 681) и умерших (3 734) за сутки этот регион обогнал Европу.

На третьем месте по числу заразившихся в мире, как и прежде, Восточно-Средиземноморский регион. На 7 мая там зафиксировано 229 198 инфицированных и 8 465 умерших. За 24 часа число заболевших возросло на 7 968, умерли 175 человек.

По информации ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 193 452. Далее следуют Испания (220 325), Италия (214 457), Великобритания (201 205), Россия (177 160), Германия (166 091), Франция (135 468), Турция (131 744), Бразилия (114 715) и Иран (101 650).-0-