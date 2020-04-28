За сутки количество заразившихся COVID-19 в мире возросло более чем на 76 тыс.

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 76 тыс. - на 9 тыс. меньше, чем за предыдущие сутки. Количество подтвержденных смертей возросло почти на 4 тыс. - на тысячу меньше, чем днем ранее, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 28 апреля в мире были зарегистрированы 2 954 222 инфицированных и 202 597 умерших. Количество заразившихся увеличилось за сутки на 76 026, а летальных исходов - на 3 932. Больше всего инфицированных и умерших в Европе - 1 386 693 и 126 429 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 27 313, а умерших - на 1 904.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 179 607 человек, 60 211 умерли. По числу инфицированных за сутки (39 087) этот регион опережает Европу, но умерших там меньше.

Третью строчку по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - там выявлено 171 238 инфицированных и зафиксировано 7 148 летальных исходов. За сутки число заболевших возросло на 5 305, умерли 157 человек.-0-