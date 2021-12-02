За сутки на острове Пальма зафиксировали 374 землетрясения

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма бьет рекорды. На нем зарегистрировали 374 небольших землетрясений, вызванных сейсмической активностью, передает "МИР24".

Он фонтанирует больше двух месяцев. Ненадолго затих. И вот снова пробудился. Ученые сообщили, что лавой бьет не один вулкан – открылись новые жерла. Самое плохое в гипотезах сейсмологов – то, что в средних слоях появилась новая магматическая камера, а постоянные землетрясения – верные предвестники большого взрыва.

Из зоны бедствия эвакуированы семь тысяч человек, треть из них осталась без крыши над головой. Уничтожены школы, банановые плантации.-0-