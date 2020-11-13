За сутки от коронавируса в мире скончались 11,6 тыс. человек

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 617 заразившихся умерли по всему миру за последние сутки из-за последствий вызываемого коронавирусом заболевания. Такие рекордные значения приводит американский Университет Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС.

Согласно его информации, антирекорд установлен также по числу заражений: за сутки коронавирус диагностирован у 66 053 человек.

Эпицентром пандемии остается Европа, на нее приходится больше половины зарегистрированных за последнюю неделю случаев заражения. В Азии и Америке заболеваемость в целом снизилась до минимальных значений и только в Иране и США вновь стремительно растет.

По последним данным, в мире зафиксировано 52 824 078 случаев заражения COVID-19. Из них 10 555 469 приходится на США, на втором и третьем местах Индия и Бразилия - 8 728 795 и 5 781 582 соответственно. В целом на сегодня из-за нового коронавируса погибли 1 294 657 человек, 34 205 515 выздоровели.

Университет Джонса Хопкинса ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.-0-