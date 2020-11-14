За сутки в Армению вылетели 20 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-транспортная авиация России отправила из Ульяновска в Армению за прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 с российскими военными для участия в миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС на ссылкой на Министерство обороны РФ.

"За прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на борту самолетов находятся более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения, а также более 170 военнослужащих миротворческого подразделения. Они приземлятся на аэродроме в Армении.

Как сообщал 13 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, за трое суток в Нагорный Карабах отправлено более 1,1 тыс. российских миротворцев и 168 единиц техники.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.-0-