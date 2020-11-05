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05 ноября 2020, 21:33

За сутки в мире более 529 тыс. человек заразились коронавирусом

Фото из архива
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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 47,93 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 529 тыс. Согласно опубликованным сегодня данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 9,4 тыс., превысив 1,22 млн, сообщает ТАСС.

По состоянию на 18:19 мск 5 ноября в ВОЗ поступили сведения о 47 930 397 инфицированных и 1 221 781 умершем. Число заразившихся за сутки возросло на 529 256, а умерших - на 9430. Рекордным на настоящий момент считается суточный показатель в 557 334 инфицированных, зафиксированный 31 октября. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины всех случаев заражения, зафиксированных в мире за минувшие сутки, приходится на Европу - 289 381. На втором месте Северная и Южная Америка (138 926), на третьем - Юго-Восточная Азия (60 003).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, в США - 9 281 928. Далее следуют Индия (8 364 086), Бразилия (5 566 049), Россия (1 712 858), Франция (1 509 315), Испания (1 284 408), Аргентина (1 196 412), Колумбия (1 099 392), Великобритания (1 099 063), Мексика (938 405), Перу (908 902) и Италия (790 377).-0-

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