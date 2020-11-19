За сутки в мире более 594 тыс. пациентов заразились коронавирусом

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 55,92 млн (+594 тыс. за сутки). Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на опубликованные 19 ноября данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По состоянию на 19:13 19 ноября, ВОЗ располагает данными о 55 928 327 инфицированных и 1 344 003 умерших. Число заразившихся за сутки стало больше на 594 542, а умерших - на 9 989.
Антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 670 830 инфицированных.
Более 42% случаев заражения за минувшие 24 часа приходятся на Европу (254 649), на втором месте - Северная и Южная Америка (231 754), на третьем - Юго-Восточная Азия (55 350).
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 11 249 228. Далее следуют Индия (8 958 483), Бразилия (5 911 758), Франция (2 027 727), Россия (2 015 608), Испания (1 458 591), Великобритания (1 430 345), Аргентина (1 329 005), Италия (1 272 352), Колумбия (1 211 128), Мексика (1 011 153) и Перу (939 931).-0-