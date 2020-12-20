За сутки в мире более 700 тыс. человек заразились коронавирусом

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 700 тыс. человек и достигло показателя в 74,2 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные в субботу Всемирной организацией здравоохранения.

По состоянию на 19:22 19 декабря было зафиксировано 74 299 042 заразившихся и 1 669 982 умерших. Число инфицированных возросло на 700 846, умерших - на 13 289.

Более половины всех случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (352 665), на втором месте - регион Европы (265 890), на третьем - Юго-Восточная Азия (35 166).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 16 912 564. Далее следуют Индия (10 004 599), Бразилия (7 110 434), Россия (2 819 429), Франция (2 401 113), Великобритания (1 977 171), Италия (1 921 778), Испания (1 797 236), Аргентина (1 524 372), Германия (1 471 238), Колумбия (1 468 795) и Мексика (1 289 298).-0-