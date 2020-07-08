За сутки в мире почти 169 тыс. человек заразились коронавирусом

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 169 тыс., а количество смертей увеличилось более чем на 4 тыс. Такие данные опубликовала 8 июля вечером ВОЗ.

На 11:00 8 июля в мире было зарегистрировано 11 669 259 инфицированных(+168 957 за сутки) и 539 906 умерших (+4 147 за сутки). В предыдущие сутки было выявлено 172 512 случаев заражения и 3 419 смерти.

На первом месте по количеству инфицированных - регион Северной и Южной Америки. Там зафиксировано 6 004 685 случаев заражения (+ 89 134 за сутки). Число умерших там составило 268 828 (+2 092 за сутки). В Европе 2 827 789 заразившихся (+17 941 за сутки) и 201 255 умерших (+604 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 204 698, зафиксировано 28 664 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 078, умерли 562 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 923 432. Далее следуют Бразилия (1 623 284), Индия (742 417), Россия (700 792), Перу (305 703), Чили (301 019), Великобритания (286 353), Мексика (261 750), Испания (252 130), Иран (245 688).-0-