За сутки в мире выявили 607 тыс случаев заражения коронавирусом

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 165,77 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 607 тыс., это почти на 13 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 12,4 тыс., превысив 3,43 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (281 388), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (207 102), на третьем - Европа (61 960).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 734 993. Далее следуют Индия (26 289 290), Бразилия (15 894 094), Франция (5 820 918), Турция (5 169 951), Россия (4 992 554), Великобритания (4 457 927), Италия (4 183 476), Германия (3 642 244), Испания (3 631 661), Аргентина (3 447 044) и Колумбия (3 177 212). Летальных исходов больше всего в США - 582 953, вторую строчку занимает Бразилия (444 094), третью - Индия (295 525). Далее следуют Мексика (221 080), Великобритания (127 710), Италия (125 028), Россия (118 125), Франция (107 403), Германия (87 298), Колумбия (83 233), Испания (79 601) и Иран (78 194).-0-