За сутки в мире выявили более 215 тыс. заражений коронавирусом

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражений новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 215 тыс. и составляет более 12,7 млн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

13 июля в мире было зарегистрировано 12 768 307 инфицированных и 566 654 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 215 539, число умерших увеличилось на 5 037.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 6 669 879. За сутки этот показатель вырос на 129 657.

В Европе насчитываются 2 925 686 заразившихся и 203 584 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 029.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 286 651, зафиксировано 31 228 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 313.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 225 950. Далее следуют Бразилия (1 839 850), Индия (878 254), Россия (733 699), Перу (322 710), Чили (315 041), Мексика (295 268), Великобритания (289 607), ЮАР (276 242) и Иран (257 303).-0-