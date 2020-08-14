За сутки в мире выявили более 286 тыс. случаев заражения коронавирусом

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире увеличилось за 24 часа более чем на 286 тыс. Согласно опубликованным 14 августа данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей выросло почти на 7 тыс., передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 14 августа, в мире были зарегистрированы 20 730 456 инфицированных (+286 710 за сутки), 751 154 умерли (+6 713 за сутки).

В Северной и Южной Америке зарегистрировано 11 109 443 инфицированных (+ 157 676 за сутки). За это же время умерли 4 472, а всего количество умерших составляет 402 734. В Европе зарегистрированы 3 702 640 заразившихся и 218 662 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 31 585, умерли 384 человека.

В Юго-Восточной Азии количество инфицированных достигло 2 900 347, зафиксировано 57 756 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 69 943, умерших - на 1 120.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 150 407. Далее следуют Бразилия (3 164 785), Индия (2 461 190), Россия (912 823), ЮАР (572 865), Перу (498 555), Мексика (498 380), Колумбия (422 519), Чили (380 034) и Иран (336 324).-0-