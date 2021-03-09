За сутки в мире выявили более 326 тыс. случаев заражения коронавирусом

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 116,87 млн, увеличившись за сутки более чем на 326 тыс. Об этом со ссылкой на опубликованные сегодня данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает ТАСС.
В ВОЗ поступили сведения о 116 874 912 инфицированных и 2 597 381 умершем. Число заразившихся увеличилось на 326 990, умерших - на 6573.
Около половины сообщений о зарегистрированных сегодня случаях заражения приходятся на Северную и Южную Америку (153 тыс.), на втором месте - Европа (107 тыс.).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28,7 млн. Далее следуют Индия (11,2 млн), Бразилия (11 млн), Россия (4,3 млн), Великобритания (4,2 млн), Франция (3,8 млн).
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.-0-