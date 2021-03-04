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04 марта 2021, 21:59

За сутки в мире выявили более 416 тыс. случаев заражения коронавирусом

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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 114,85 млн, увеличившись за сутки более чем на 416 тыс. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения.

Число смертей возросло более чем на 10 тыс., приблизившись к 2,55 млн. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на регион Европы (182 418), на втором месте - Северная и Южная Америка (159 934), на третьем - Восточное Средиземноморье (34 771).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 403 416. Далее следуют Индия (11 156 923), Бразилия (10 646 926), Россия (4 290 135), Великобритания (4 194 789), Франция (3 744 060), Испания (3 136 321), Италия (2 976 274), Турция (2 734 836), Германия (2 471 942), Колумбия (2 259 599) и Аргентина (2 126 531).-0-

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