За сутки в мире выявили более 508 тыс. заразившихся COVID-19

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 166,86 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 508 тыс., это на 55 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным сегодня данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 10,8 тыс., превысив 3,45 млн, сообщает ТАСС.

По состоянию на 15.50 мск 24 мая в ВОЗ поступила информация о 166 860 081 инфицированном и 3 459 996 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 508 074, летальных исходов - на 10 807. Днем ранее в мире были зафиксированы 563 692 новых случая заражения и 11 548 смертей.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 48% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (243 942), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (178 059), на третьем - Европа (37 367).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 783 948. Далее следуют Индия (26 752 447), Бразилия (16 047 439), Франция (5 820 918), Турция (5 186 487), Россия (5 009 911), Великобритания (4 462 542), Италия (4 192 183), Германия (3 651 640), Испания (3 631 661), Аргентина (3 514 683) и Колумбия (3 210 787). Летальных исходов больше всего в США - 584 153, вторую строчку занимает Бразилия (448 208), третью - Индия (303 720). Далее следуют Мексика (221 597), Великобритания (127 721), Италия (125 225), Россия (118 801), Франция (107 403), Германия (87 423), Колумбия (84 228), Испания (79 601) и Иран (78 597).-0-